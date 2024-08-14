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В России растут продажи кваса и фруктово-ягодных напитков

Покупатели меняют предпочтения на фоне подорожания соков и нектаров
Анастасия Ковалева
Рост интереса покупателей к квасу и фруктово-ягодным напиткам наблюдается на фоне снижения спроса на соки и нектары/ Андрей Гордеев / Ведомости

Продажи морса, киселя и компота в июне 2024 г. выросли на 26% к аналогичному периоду прошлого года до 5,7 млн упаковок. Это следует из данных аналитического сервиса «Продажи.рф» компании «Первый ОФД» (крупный оператор фискальных данных, принадлежащий ВТБ). «Ведомости» ознакомились со статистикой. В денежном выражении продажи этих напитков год к году увеличились на 30% до 440 млн руб.

Повышенным спросом у потребителей в начале лета также пользовался квас. В июне 2024 г. россияне купили 8,3 млн бутылок (+20%) на 750 млн руб. (+38%).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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