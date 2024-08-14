В России растут продажи кваса и фруктово-ягодных напитков

Продажи морса, киселя и компота в июне 2024 г. выросли на 26% к аналогичному периоду прошлого года до 5,7 млн упаковок. Это следует из данных аналитического сервиса «Продажи.рф» компании «Первый ОФД» (крупный оператор фискальных данных, принадлежащий ВТБ). «Ведомости» ознакомились со статистикой. В денежном выражении продажи этих напитков год к году увеличились на 30% до 440 млн руб.