Зарплаты водителей большегрузов в России растут рекордными темпами

Динамика роста зарплат у водителей грузовых автомобилей в России в первом полугодии этого года оказалась самой сильной среди более чем 100 специальностей, следует из исследования сервиса HeadHunter и отраслевой ассоциации «Автогрузэкс» (есть у «Ведомостей»). Средняя по стране медианная зарплата у них выросла на 74% год к году и достигла 131 000 руб. Потолок роста по другим профессиям за этот период составил 60%.