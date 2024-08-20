Зарплаты водителей большегрузов в России растут рекордными темпами

Зарплаты водителей большегрузов в России растут рекордными темпамиТранспортные компании испытывают кадровый голод на фоне роста объемов перевозок
Динамика роста зарплат у водителей грузовых автомобилей в России в первом полугодии этого года оказалась самой сильной среди более чем 100 специальностей, следует из исследования сервиса HeadHunter и отраслевой ассоциации «Автогрузэкс» (есть у «Ведомостей»). Средняя по стране медианная зарплата у них выросла на 74% год к году и достигла 131 000 руб. Потолок роста по другим профессиям за этот период составил 60%.
Всего исследование охватывает 174 специальности, включая кладовщиков, разнорабочих, официантов, коммерческих директоров, электриков и др. Водители большегрузов заняли 23-е место по уровню оплаты труда. В пятерку самых высокооплачиваемых профессий в России, по данным обзора, вошли DevOps-инженер со средней месячной оплатой в 250 000 руб., руководитель группы разработки (214 000 руб.), специалисты «по работе с данными» (197 000 руб.), коммерческие директора (184 000 руб.) и системные аналитики (180 000 руб.). По данным «Автогрузэкса», наиболее острая нехватка водителей сейчас наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Тенденцию по резкому росту с начала года зарплат водителей грузовой техники подтвердили «Ведомостям» в транспортных компаниях.