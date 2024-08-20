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Зарплаты водителей большегрузов в России растут рекордными темпами

Транспортные компании испытывают кадровый голод на фоне роста объемов перевозок
Денис Кузнецов
До конца года уровень оплаты труда водителей грузовиков может вырасти еще от 10 до 30%/ Алексей Мальгавко / РИА Новости

Динамика роста зарплат у водителей грузовых автомобилей в России в первом полугодии этого года оказалась самой сильной среди более чем 100 специальностей, следует из исследования сервиса HeadHunter и отраслевой ассоциации «Автогрузэкс» (есть у «Ведомостей»). Средняя по стране медианная зарплата у них выросла на 74% год к году и достигла 131 000 руб. Потолок роста по другим профессиям за этот период составил 60%.

Всего исследование охватывает 174 специальности, включая кладовщиков, разнорабочих, официантов, коммерческих директоров, электриков и др. Водители большегрузов заняли 23-е место по уровню оплаты труда. В пятерку самых высокооплачиваемых профессий в России, по данным обзора, вошли DevOps-инженер со средней месячной оплатой в 250 000 руб., руководитель группы разработки (214 000 руб.), специалисты «по работе с данными» (197 000 руб.), коммерческие директора (184 000 руб.) и системные аналитики (180 000 руб.). По данным «Автогрузэкса», наиболее острая нехватка водителей сейчас наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Тенденцию по резкому росту с начала года зарплат водителей грузовой техники подтвердили «Ведомостям» в транспортных компаниях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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