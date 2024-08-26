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Российские экспортеры угля сокращают поставки в Китай

Это негативно влияет на общую статистику угольного экспорта
Василий Милькин
Рост стоимости логистики на фоне снижения экспортных цен на уголь привел к снижению рентабельности поставок/ Андрей Гордеев / Ведомости

Экспорт энергетического и коксующегося (металлургического) угля из России в Китай в январе – июле 2024 г. снизился на 10% в годовом выражении до 54,4 млн т, следует из расчетов «Ведомостей» на основе данных главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

В июле поставки оказались на 3% меньше, чем в июле прошлого года. В Китай за этот месяц было отгружено 8,8 млн т. В денежном выражении экспорт за семь месяцев упал в 1,7 раза до $5,5 млрд. В июле доход российских угольщиков от экспорта в КНР составил $962,3 млн (-0,6%).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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