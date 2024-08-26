Российские экспортеры угля сокращают поставки в Китай

Российские экспортеры угля сокращают поставки в КитайЭто негативно влияет на общую статистику угольного экспорта
Экспорт энергетического и коксующегося (металлургического) угля из России в Китай в январе – июле 2024 г. снизился на 10% в годовом выражении до 54,4 млн т, следует из расчетов «Ведомостей» на основе данных главного таможенного управления (ГТУ) КНР.
В июле поставки оказались на 3% меньше, чем в июле прошлого года. В Китай за этот месяц было отгружено 8,8 млн т. В денежном выражении экспорт за семь месяцев упал в 1,7 раза до $5,5 млрд. В июле доход российских угольщиков от экспорта в КНР составил $962,3 млн (-0,6%).
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