Российские экспортеры угля сокращают поставки в Китай

В июле поставки оказались на 3% меньше, чем в июле прошлого года. В Китай за этот месяц было отгружено 8,8 млн т. В денежном выражении экспорт за семь месяцев упал в 1,7 раза до $5,5 млрд. В июле доход российских угольщиков от экспорта в КНР составил $962,3 млн (-0,6%).