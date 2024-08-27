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«Читай-город – Буквоед» запустит субпремиальный бренд канцелярских товаров

В сети рассчитывают занять нишу зарубежных брендов Parker и Pilot в России
Дмитрий Игнатьев
На фоне перетока покупателей из книжной розницы на маркетплейсы офлайн-магазины закономерно расширяют ассортимент некнижных товаров/ John Morgan

Крупнейшая в России книжная сеть «Читай-город – Буквоед» разрабатывает и готовит к запуску линейку канцелярских товаров под собственной торговой маркой (СТМ) в субпремиальном ценовом сегменте (средняя стоимость – около 1000 руб.), рассказал «Ведомостям» ее гендиректор Александр Брычкин. В нее войдут ручки, карандаши, блокноты и степлеры, также уточнил он. Планируемый срок старта продаж указанных товаров – 2025 год, отметил Брычкин. Инвестиции в разработку бренда, создание продуктовой линейки и ее производство он не раскрыл. По оценке гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, они могут составлять около 10 млн руб.

С одной стороны, запуск субпремиального бренда канцтоваров сейчас актуален, поскольку позволит сети «Читай-город – Буквоед» претендовать на нишу японского бренда Pilot и частично американского бренда Parker, считает Брычкин. В 2022 г. поставки продукции Pilot в Россию были прекращены, а компания Newell Brands, которая владеет брендом Parker, ушла с российского рынка, знает президент Ассоциации канцелярских товаров (АКР) Александр Смирнов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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