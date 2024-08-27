«Читай-город – Буквоед» запустит субпремиальный бренд канцелярских товаров

«Читай-город – Буквоед» запустит субпремиальный бренд канцелярских товаровВ сети рассчитывают занять нишу зарубежных брендов Parker и Pilot в России
Крупнейшая в России книжная сеть «Читай-город – Буквоед» разрабатывает и готовит к запуску линейку канцелярских товаров под собственной торговой маркой (СТМ) в субпремиальном ценовом сегменте (средняя стоимость – около 1000 руб.), рассказал «Ведомостям» ее гендиректор Александр Брычкин. В нее войдут ручки, карандаши, блокноты и степлеры, также уточнил он. Планируемый срок старта продаж указанных товаров – 2025 год, отметил Брычкин. Инвестиции в разработку бренда, создание продуктовой линейки и ее производство он не раскрыл. По оценке гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, они могут составлять около 10 млн руб.
С одной стороны, запуск субпремиального бренда канцтоваров сейчас актуален, поскольку позволит сети «Читай-город – Буквоед» претендовать на нишу японского бренда Pilot и частично американского бренда Parker, считает Брычкин. В 2022 г. поставки продукции Pilot в Россию были прекращены, а компания Newell Brands, которая владеет брендом Parker, ушла с российского рынка, знает президент Ассоциации канцелярских товаров (АКР) Александр Смирнов.