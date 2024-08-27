«Читай-город – Буквоед» запустит субпремиальный бренд канцелярских товаров

Крупнейшая в России книжная сеть «Читай-город – Буквоед» разрабатывает и готовит к запуску линейку канцелярских товаров под собственной торговой маркой (СТМ) в субпремиальном ценовом сегменте (средняя стоимость – около 1000 руб.), рассказал «Ведомостям» ее гендиректор Александр Брычкин. В нее войдут ручки, карандаши, блокноты и степлеры, также уточнил он. Планируемый срок старта продаж указанных товаров – 2025 год, отметил Брычкин. Инвестиции в разработку бренда, создание продуктовой линейки и ее производство он не раскрыл. По оценке гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, они могут составлять около 10 млн руб.