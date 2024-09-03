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Импорт СПГ в Евросоюз в августе упал до минимума с осени 2021 года

Покупатели отдают предпочтение более дешевому трубопроводному газу
Василий Милькин
Мягкие зимы приводят к сокращению спроса на газ в Европе/ Image Source via AFP

Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза в августе 2024 г. упал на 27% к показателю августа прошлого года до 230,9 млн куб. м в сутки. Это следует из статистики ассоциации европейских операторов газовых хранилищ Gas Infrastructure Europe (GIE), с которой ознакомились «Ведомости».

Текущий показатель является минимальным с осени 2021 г. Всего за август 2024 г. страны ЕС завезли 7,15 млрд куб. м СПГ – на 12% меньше, чем в июле. Для сравнения: в октябре 2021 г. было импортировано 5,82 млрд куб. м, в ноябре 2021 г. – уже 7,13 млрд куб. м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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