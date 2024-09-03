Импорт СПГ в Евросоюз в августе упал до минимума с осени 2021 года

Текущий показатель является минимальным с осени 2021 г. Всего за август 2024 г. страны ЕС завезли 7,15 млрд куб. м СПГ – на 12% меньше, чем в июле. Для сравнения: в октябре 2021 г. было импортировано 5,82 млрд куб. м, в ноябре 2021 г. – уже 7,13 млрд куб. м.