Импорт СПГ в Евросоюз в августе упал до минимума с осени 2021 года

Импорт СПГ в Евросоюз в августе упал до минимума с осени 2021 годаПокупатели отдают предпочтение более дешевому трубопроводному газу
Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза в августе 2024 г. упал на 27% к показателю августа прошлого года до 230,9 млн куб. м в сутки. Это следует из статистики ассоциации европейских операторов газовых хранилищ Gas Infrastructure Europe (GIE), с которой ознакомились «Ведомости».
Текущий показатель является минимальным с осени 2021 г. Всего за август 2024 г. страны ЕС завезли 7,15 млрд куб. м СПГ – на 12% меньше, чем в июле. Для сравнения: в октябре 2021 г. было импортировано 5,82 млрд куб. м, в ноябре 2021 г. – уже 7,13 млрд куб. м.
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