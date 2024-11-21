«Делимобиль» начал продавать рекламу на автомобилях и в приложении

«Делимобиль» начал продавать рекламу на автомобилях и в приложенииЭто первый сервис каршеринга, который занялся рекламой сторонних продуктов и сервисов
Сервис каршеринга «Делимобиль» запустил собственную рекламную платформу, рассказал «Ведомостям» представитель сервиса. Сторонние компании смогут разместить рекламу в мобильном приложении и на автомобилях, а также семплинг (распространение образцов товара) внутри машин. Первыми покупателями рекламы у «Делимобиля» стали МТС Live, бренды шин Cordiant и бытовой электроники Redmond.
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