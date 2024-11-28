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Добыча газа в России по итогам 10 месяцев увеличилась на 8%

Рост спроса на топливо обеспечивается в основном за счет экспортных поставок
Василий Милькин
Евгений Биятов / РИА Новости

Добыча газа в России в январе – октябре 2024 г. выросла на 8% год к году и составила около 578 млрд куб. м. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника, знакомых со статистикой Минэнерго.

При этом в октябре рост замедлился: российские компании в прошлом месяце увеличили добычу примерно на 2% в сравнении с показателем октября 2023 г. до 61,5 млрд куб. м. В сентябре рост в годовом выражении составлял 6%, в августе – около 10%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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