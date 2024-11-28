Добыча газа в России по итогам 10 месяцев увеличилась на 8%Рост спроса на топливо обеспечивается в основном за счет экспортных поставок
Добыча газа в России в январе – октябре 2024 г. выросла на 8% год к году и составила около 578 млрд куб. м. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника, знакомых со статистикой Минэнерго.
При этом в октябре рост замедлился: российские компании в прошлом месяце увеличили добычу примерно на 2% в сравнении с показателем октября 2023 г. до 61,5 млрд куб. м. В сентябре рост в годовом выражении составлял 6%, в августе – около 10%.
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