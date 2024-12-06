Производители уведомили ритейл о повышении отпускных цен на колбасу

Один из них уточняет, что с февраля 2025 г. на 10% увеличится стоимость продукции «Черкизово», «Атяшево» (ГК «Талина») и «Новой столицы» (бренд «Егорьевская»). Великолукский мясокомбинат, по его словам, сообщил розничным сетям об увеличении стоимости колбасы и сосисок на 7%. В течение 2024 г. в этой категории «серьезной инфляции» не было, это первое повышение стоимости продукции крупными федеральными производителями с 2023 г., утверждает собеседник.