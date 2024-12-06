Производители уведомили ритейл о повышении отпускных цен на колбасу

Производители уведомили ритейл о повышении отпускных цен на колбасуЭто может отразиться на стоимости этой продукции на полках магазинов
Торговые сети начали получать уведомления от крупных поставщиков о повышении со следующего года отпускных цен на колбасы и сосиски. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника среди ритейлеров. По их словам, подорожает продукция федеральных производителей.
Один из них уточняет, что с февраля 2025 г. на 10% увеличится стоимость продукции «Черкизово», «Атяшево» (ГК «Талина») и «Новой столицы» (бренд «Егорьевская»). Великолукский мясокомбинат, по его словам, сообщил розничным сетям об увеличении стоимости колбасы и сосисок на 7%. В течение 2024 г. в этой категории «серьезной инфляции» не было, это первое повышение стоимости продукции крупными федеральными производителями с 2023 г., утверждает собеседник.
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