ОСК обновит «Адмиралтейские верфи» в ближайшие 3–5 лет

По словам одного из них, работы займут около пяти лет и позволят верфи строить одновременно несколько танкеров типа Aframax (дедвейт 80 000–120 000 т), предназначенных для перевозки нефти в том числе по Северному морскому пути (СМП). Другой источник называет более короткие сроки модернизации – на уровне трех лет, с завершением в 2028 г. Общий объем инвестиций в проект, по его словам, составит около 15 млрд руб. Проектная документация сейчас находится на рассмотрении «Главгосэкспертизы», в качестве источников финансирования предполагается использовать кредитные и собственные средства верфи, добавил собеседник.