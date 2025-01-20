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ОСК обновит «Адмиралтейские верфи» в ближайшие 3–5 лет

Этот инвестпроект станет одним из первых для корпорации после передачи в управление банку ВТБ
Светлана Афонина
Алексей Даничев / РИА Новости
Алексей Даничев / РИА Новости

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) планирует в 2025 г. начать проект по модернизации производственных мощностей старейшей верфи Санкт-Петербурга – «Адмиралтейских верфей». Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, знакомых с планами ОСК.

По словам одного из них, работы займут около пяти лет и позволят верфи строить одновременно несколько танкеров типа Aframax (дедвейт 80 000–120 000 т), предназначенных для перевозки нефти в том числе по Северному морскому пути (СМП). Другой источник называет более короткие сроки модернизации – на уровне трех лет, с завершением в 2028 г. Общий объем инвестиций в проект, по его словам, составит около 15 млрд руб. Проектная документация сейчас находится на рассмотрении «Главгосэкспертизы», в качестве источников финансирования предполагается использовать кредитные и собственные средства верфи, добавил собеседник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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