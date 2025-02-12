Экспортные цены на российское сырье заметно выросли в январе

Экспортные цены на российское сырье заметно выросли в январеПо мнению аналитиков, это поможет укреплению рубля в ближайшие месяцы
Экспортные цены на большинство российских сырьевых товаров заметно выросли в январе 2025 г., в результате чего сырьевой индекс Центра ценовых индексов (ЦЦИ) в прошлом месяце подскочил до 71,9 пункта, следует из материалов ЦЦИ, с которыми ознакомились «Ведомости». Это максимальное значение за последние 12 месяцев.
Максимального значения сырьевой индекс достигал в середине января, к концу месяца он несколько снизился, составив 69,5.
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