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Россия в январе снизила добычу газа впервые за полтора года

Причинами стали остановка транзита через Украину и теплая зима
Василий Милькин
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Добыча газа в России в январе этого года снизилась на 3,1% к январю прошлого года до 64,8 млрд куб. м, что стало первым падением в годовом выражении с лета 2023 г. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, знакомых со статистикой Минэнерго.

По сравнению с показателем декабря 2024 г. производство газа в стране также снизилось – на 2,6%. В то же время результат января оказался выше среднемесячного показателя за весь прошлый год в 59 млрд куб. м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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