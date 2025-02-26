Россия в январе снизила добычу газа впервые за полтора года

Добыча газа в России в январе этого года снизилась на 3,1% к январю прошлого года до 64,8 млрд куб. м, что стало первым падением в годовом выражении с лета 2023 г. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, знакомых со статистикой Минэнерго.