Россия в январе снизила добычу газа впервые за полтора года

Россия в январе снизила добычу газа впервые за полтора годаПричинами стали остановка транзита через Украину и теплая зима
Добыча газа в России в январе этого года снизилась на 3,1% к январю прошлого года до 64,8 млрд куб. м, что стало первым падением в годовом выражении с лета 2023 г. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, знакомых со статистикой Минэнерго.
По сравнению с показателем декабря 2024 г. производство газа в стране также снизилось – на 2,6%. В то же время результат января оказался выше среднемесячного показателя за весь прошлый год в 59 млрд куб. м.
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