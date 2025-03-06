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«СКБ Контур» выкупил сервис аналитики Moneyplace целиком

Это высококонкурентный рынок, и Moneyplace пока уступает наиболее популярным инструментам, отметили эксперты
Ника Сизова
Ведомости
Ведомости

Группа компаний «СКБ Контур», разрабатывающая IT-продукты для электронного документооборота и управления бизнес-процессами, увеличила свою долю в капитале сервиса аналитики Moneyplace до 100%. По договоренности сторон основатель Moneyplace Дмитрий Ермолаев вышел из управления бизнесом, чтобы заниматься собственными проектами. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных. Сумму сделки стороны не раскрывают.

Из СПАРК следует, что АО «ПФ «СКБ Контур» (структура ГК «СКБ Контур») впервые вошло в капитал ООО «Маниплейс» в декабре 2023 г., купив 80% у основателей сервиса Ермолаева и Александра Болтенкова. В апреле 2024 г., уже после перехода к «СКБ Контур» контроля в ООО «Маниплейс», был назначен новый генеральный директор сервиса – Сергей Касьянов, бывший директор макрорегионального центра «СКБ Контур». А 31 января 2025 г. АО завершило сделку по полному приобретению сервиса, выкупив оставшиеся доли у основателей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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