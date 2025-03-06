«СКБ Контур» выкупил сервис аналитики Moneyplace целиком

Из СПАРК следует, что АО «ПФ «СКБ Контур» (структура ГК «СКБ Контур») впервые вошло в капитал ООО «Маниплейс» в декабре 2023 г., купив 80% у основателей сервиса Ермолаева и Александра Болтенкова. В апреле 2024 г., уже после перехода к «СКБ Контур» контроля в ООО «Маниплейс», был назначен новый генеральный директор сервиса – Сергей Касьянов, бывший директор макрорегионального центра «СКБ Контур». А 31 января 2025 г. АО завершило сделку по полному приобретению сервиса, выкупив оставшиеся доли у основателей.