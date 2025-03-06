«СКБ Контур» выкупил сервис аналитики Moneyplace целиком

«СКБ Контур» выкупил сервис аналитики Moneyplace целикомЭто высококонкурентный рынок, и Moneyplace пока уступает наиболее популярным инструментам, отметили эксперты
Группа компаний «СКБ Контур», разрабатывающая IT-продукты для электронного документооборота и управления бизнес-процессами, увеличила свою долю в капитале сервиса аналитики Moneyplace до 100%. По договоренности сторон основатель Moneyplace Дмитрий Ермолаев вышел из управления бизнесом, чтобы заниматься собственными проектами. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных. Сумму сделки стороны не раскрывают.
Из СПАРК следует, что АО «ПФ «СКБ Контур» (структура ГК «СКБ Контур») впервые вошло в капитал ООО «Маниплейс» в декабре 2023 г., купив 80% у основателей сервиса Ермолаева и Александра Болтенкова. В апреле 2024 г., уже после перехода к «СКБ Контур» контроля в ООО «Маниплейс», был назначен новый генеральный директор сервиса – Сергей Касьянов, бывший директор макрорегионального центра «СКБ Контур». А 31 января 2025 г. АО завершило сделку по полному приобретению сервиса, выкупив оставшиеся доли у основателей.