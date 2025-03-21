«Яндекс» разрабатывает свой аналог канадского Shopify

«Яндекс» разрабатывает свой аналог канадского ShopifyСервис поможет независимым продавцам создавать свои онлайн-магазины как альтернативу маркетплейсам
IT-гигант «Яндекс» разрабатывает сервис-конструктор для создания независимых интернет-магазинов. Это «Ведомостям» рассказал источник, знакомый с планами компании, и подтвердили несколько селлеров, участвующих в тестировании сервиса. Представитель «Яндекса» также подтвердил разработку нового продукта.
Из описания его функционала, с которым ознакомились «Ведомости», следует, что новый продукт станет первым российским аналогом канадского сервиса для малого бизнеса Shopify.
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