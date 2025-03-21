«Яндекс» разрабатывает свой аналог канадского Shopify

IT-гигант «Яндекс» разрабатывает сервис-конструктор для создания независимых интернет-магазинов. Это «Ведомостям» рассказал источник, знакомый с планами компании, и подтвердили несколько селлеров, участвующих в тестировании сервиса. Представитель «Яндекса» также подтвердил разработку нового продукта.