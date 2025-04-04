Немецкая компания Menshen подала иск к бывшей структуре Danone в России

Немецкая компания Menshen подала иск к бывшей структуре Danone в РоссииИстец хочет получить права на изготовление крышек для «Растишки»
Структура немецкого производителя пластиковых крышек и упаковки Menshen – ООО «Менсен пакаджинг СНГ» – подала в Арбитражный суд Москвы иск против «Эйч энд эн» (ранее – «Данон Россия»), сообщается в картотеке арбитражных дел. Иск подан 24 марта, истец просит признать пресс-формы для изготовления крышек Danone cap Rastishka бесхозяйным имуществом и передать их в собственность.
В «Менсен пакаджинг СНГ» на запрос «Ведомостей» не ответили. В пресс-службе «Эйч энд эн» от комментариев отказались.
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