Немецкая компания Menshen подала иск к бывшей структуре Danone в России

Структура немецкого производителя пластиковых крышек и упаковки Menshen – ООО «Менсен пакаджинг СНГ» – подала в Арбитражный суд Москвы иск против «Эйч энд эн» (ранее – «Данон Россия»), сообщается в картотеке арбитражных дел. Иск подан 24 марта, истец просит признать пресс-формы для изготовления крышек Danone cap Rastishka бесхозяйным имуществом и передать их в собственность.