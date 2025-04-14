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Трафик в магазинах одежды и обуви в апреле упал до 20% из-за холодов

Ритейлеры ожидают восстановления спроса и не готовы к большим скидкам
Полина Гриценко
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Количество посетителей в сопоставимых магазинах одежды и обуви за неделю с 31 марта по 6 апреля 2025 г. снизилось на 5% год к году и на 10% к предыдущей неделе, подсчитали в Focus Technologies по запросу «Ведомостей». Компания учитывает Mall Index – показатель, отражающий число посетителей на 1000 кв. м площадей торговых центров.

Одна из причин – резкое ухудшение погодных условий в начале апреля в ряде регионов России, отмечает руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев. К концу той недели в ряде регионов европейской части России, включая Москву, выпал снег, а температура была на 2–4 градуса ниже нормы, сообщал Гидрометцентр. Это снизило желание потенциальных потребителей обновить гардероб и заставило их отложить свои покупки, объясняет Васильев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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