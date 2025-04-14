Трафик в магазинах одежды и обуви в апреле упал до 20% из-за холодов

Трафик в магазинах одежды и обуви в апреле упал до 20% из-за холодовРитейлеры ожидают восстановления спроса и не готовы к большим скидкам
Количество посетителей в сопоставимых магазинах одежды и обуви за неделю с 31 марта по 6 апреля 2025 г. снизилось на 5% год к году и на 10% к предыдущей неделе, подсчитали в Focus Technologies по запросу «Ведомостей». Компания учитывает Mall Index – показатель, отражающий число посетителей на 1000 кв. м площадей торговых центров.
Одна из причин – резкое ухудшение погодных условий в начале апреля в ряде регионов России, отмечает руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев. К концу той недели в ряде регионов европейской части России, включая Москву, выпал снег, а температура была на 2–4 градуса ниже нормы, сообщал Гидрометцентр. Это снизило желание потенциальных потребителей обновить гардероб и заставило их отложить свои покупки, объясняет Васильев.