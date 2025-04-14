Трафик в магазинах одежды и обуви в апреле упал до 20% из-за холодов

Количество посетителей в сопоставимых магазинах одежды и обуви за неделю с 31 марта по 6 апреля 2025 г. снизилось на 5% год к году и на 10% к предыдущей неделе, подсчитали в Focus Technologies по запросу «Ведомостей». Компания учитывает Mall Index – показатель, отражающий число посетителей на 1000 кв. м площадей торговых центров.