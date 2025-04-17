Зачем «Яндекс» приобрел службу доставки Boxberry

По данным СПАРК, ООО «Смарт логистик» на 100% принадлежит Владимиру Теплюкову. Выручка ООО выросла с 475 млн руб. в 2023 г. до 499 млн руб. в 2024 г., но чистый убыток в прошлом году составил 13,5 млн руб. против прибыли в 13,2 млн руб. в 2023 г. Теплюков также владеет 45% ООО «Боксберри софт», еще 30% долей в компании у Вероники Тагуновой, 25% – у Константина Астафьева. Выручка «Боксберри софт» в 2024 г. составила 2,25 млрд руб. против 2,21 млрд руб. в 2023 г., убыток – 198 млн руб. против прибыли в 260 млн руб. годом ранее и 799 млн руб. в 2022 г.