Решетников и Орешкин поговорили о дерегулировании офлайн-торговли

«Законодательство офлайн-торговли, которое мы имели в 90-е гг., было про ту эпоху, про те технологии и про ту структуру экономики, – рассказывал Орешкин. – Сейчас все эти вещи видоизменились, поэтому нам нужно по-новому взглянуть на то, как регулируется [традиционная розница], и смотреть, какое регулирование будет соответствовать текущему моменту, и обеспечивать справедливую конкуренцию между офлайном и онлайном».