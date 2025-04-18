Решетников и Орешкин поговорили о дерегулировании офлайн-торговли

Решетников и Орешкин поговорили о дерегулировании офлайн-торговлиСуществующие ограничения с 1990-х годов закрепляют неравенство ритейла и маркетплейсов
Регулирование традиционной розницы устарело и требует пересмотра, заявил заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин 17 апреля на Конференции инновационных технологий электронной коммерции. Министр экономического развития Максим Решетников поддержал эту инициативу, подчеркнув, что задача государства не зарегулировать онлайн-торговлю, а дерегулировать офлайн и устранить структурные перекосы.
«Законодательство офлайн-торговли, которое мы имели в 90-е гг., было про ту эпоху, про те технологии и про ту структуру экономики, – рассказывал Орешкин. – Сейчас все эти вещи видоизменились, поэтому нам нужно по-новому взглянуть на то, как регулируется [традиционная розница], и смотреть, какое регулирование будет соответствовать текущему моменту, и обеспечивать справедливую конкуренцию между офлайном и онлайном».