РЖД вернулась к идее запуска trade-in для грузовых вагонов

По словам источника «Ведомостей», знакомого с ходом обсуждения инициативы, вопрос о trade-in поднимался не раз, повторно его затронули 14 апреля на совещании рабочей группы по вводу новых вагонов у заместителя министра промышленности и торговли Альберта Каримова. Суть предложения заключалась в предоставлении скидки в размере от 350 000 до 500 000 руб. на покупку нового инновационного полувагона, если собственник (оператор) списывает два обычных полувагона за 4–5 лет до окончания их назначенного срока службы, говорит собеседник. По его данным, Минпромторг взял это предложение на рассмотрение.