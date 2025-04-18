РЖД вернулась к идее запуска trade-in для грузовых вагонов

РЖД вернулась к идее запуска trade-in для грузовых вагоновМонополия ищет способ сократить долю невостребованного подвижного состава на сети
РЖД предложила Минпромторгу запустить программу trade-in при выпуске грузовых вагонов взамен списанных, сообщил заместитель гендиректора – начальник Центральной дирекции управления движением РЖД Михаил Глазков 17 апреля на заседании экспертного клуба «Договор РЖД с операторами». Механизм подразумевает дотации вагоностроительным предприятиям за производство востребованных грузоотправителями инновационных вагонов (с повышенной нагрузкой в 25 т на ось) взамен тех, что уже исчерпали свой ресурс, пояснил топ-менеджер.
По словам источника «Ведомостей», знакомого с ходом обсуждения инициативы, вопрос о trade-in поднимался не раз, повторно его затронули 14 апреля на совещании рабочей группы по вводу новых вагонов у заместителя министра промышленности и торговли Альберта Каримова. Суть предложения заключалась в предоставлении скидки в размере от 350 000 до 500 000 руб. на покупку нового инновационного полувагона, если собственник (оператор) списывает два обычных полувагона за 4–5 лет до окончания их назначенного срока службы, говорит собеседник. По его данным, Минпромторг взял это предложение на рассмотрение.