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/ Бизнес

РЖД вернулась к идее запуска trade-in для грузовых вагонов

Монополия ищет способ сократить долю невостребованного подвижного состава на сети
Светлана Афонина
Денис Ильюшенков
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

РЖД предложила Минпромторгу запустить программу trade-in при выпуске грузовых вагонов взамен списанных, сообщил заместитель гендиректора – начальник Центральной дирекции управления движением РЖД Михаил Глазков 17 апреля на заседании экспертного клуба «Договор РЖД с операторами». Механизм подразумевает дотации вагоностроительным предприятиям за производство востребованных грузоотправителями инновационных вагонов (с повышенной нагрузкой в 25 т на ось) взамен тех, что уже исчерпали свой ресурс, пояснил топ-менеджер.

По словам источника «Ведомостей», знакомого с ходом обсуждения инициативы, вопрос о trade-in поднимался не раз, повторно его затронули 14 апреля на совещании рабочей группы по вводу новых вагонов у заместителя министра промышленности и торговли Альберта Каримова. Суть предложения заключалась в предоставлении скидки в размере от 350 000 до 500 000 руб. на покупку нового инновационного полувагона, если собственник (оператор) списывает два обычных полувагона за 4–5 лет до окончания их назначенного срока службы, говорит собеседник. По его данным, Минпромторг взял это предложение на рассмотрение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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