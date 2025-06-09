Металлурги ожидают снижения спроса на сталь в России в 2025 году на 10%Это негативно отразится на финансовых показателях компаний отрасли
Ассоциация «Русская сталь», объединяющая крупнейшие российские компании черной металлургии, прогнозирует снижение спроса в 2025 г. на сталь в России на 10% к показателю прошлого года. Об этом сообщил президент организации Алексей Сентюрин в ходе выступления на профильном форуме ассоциации.
Абсолютных цифр Сентюрин не назвал. При этом ранее ассоциация сообщала, что в 2024 г. потребление стали в стране снизилось на 6% к показателю предыдущего года до 44 млн т. Таким образом, в этом году спрос на сталь в России составит 39,6 млн т. Из материалов «Русской стали» следует, что потребление может снизиться до минимума с 2016 г., когда показатель составлял 39 млн т.
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