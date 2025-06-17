Правительство одобрило законопроект о доплате шахтерам за подземное передвижение

Правительство одобрило законопроект о доплате шахтерам за подземное передвижениеМинэнерго предложило сохранить действующую с 1998 года выплату
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект закона Министерства энергетики, который предполагает компенсационную доплату шахтерам за время передвижения по подземным выработкам от ствола шахты до места работы и обратно. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника в Белом доме.
Изменения предлагается внести в ст. 22 закона «О государственном регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности».
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