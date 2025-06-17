Правительство одобрило законопроект о доплате шахтерам за подземное передвижение

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект закона Министерства энергетики, который предполагает компенсационную доплату шахтерам за время передвижения по подземным выработкам от ствола шахты до места работы и обратно. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника в Белом доме.