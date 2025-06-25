«Деметра-холдинг» продал все свои железнодорожные активы оператору «Атлант»В результате на рынке появится второй по размеру игрок с парком до 108 000 грузовых вагонов
Объединяющий активы в сфере экспортной логистики и торговли зерном «Деметра-холдинг» продал принадлежащие ему 49% железнодорожного оператора «Транслес» и 100% Грузовой компании другому оператору – компании «Атлант». Об этом «Ведомостям» рассказали представители обеих организаций.
Сделки являются частью долгосрочной стратегии холдинга, подразумевающей фокусировку на ключевом направлении бизнеса – зерновой логистике, добавил представитель «Деметры».
Обе сделки реализуются в рамках стратегии развития группы «Трансфин-М» (этой лизинговой компании принадлежит «Атлант»), говорит представитель оператора. «Мы укрепляем позиции в сегментах полувагонов и крытых вагонов, – пояснил он. – Это позволит улучшить сервис и качество оказываемых услуг для клиентов-грузовладельцев, повысить их транспортную безопасность, выстроить эффективное управление вагонами совместно с РЖД».
Приобретение доли в «Транслесе» позволит «Атланту» расширить спектр услуг как для действующих, так и для будущих клиентов компании, добавил он. В конце 2024 г. «Атлант» уже приобрел у «Деметры» контрольный пакет «Транслеса» – 51%. Стоимость доли составила 5,75 млрд руб., следует из отчета по МСФО «Трансфин-М» за 2024 г. Теперь «Атлант» консолидировал 100% перевозчика лесных грузов.
Стоимость новых сделок по «Транслесу» и Грузовой компании стороны не раскрывают. По оценке гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, стоимость сделки по продаже почти половины «Транслеса» и Грузовой компании составила не менее 150 млрд руб.
«Транслес» за 2024 г. перевез около 4,9 млн т грузов, что сопоставимо с результатами 2023 г. Выручка компании по РСБУ выросла в годовом выражении на 37% до 8,07 млрд руб., себестоимость продаж – на те же 37% до 5,66 млрд руб., чистая прибыль увеличилась сразу в 9 раз до 657 млн руб. Перевозки Грузовой компании за прошлый год также остались на уровне 2023 г. и составили почти 26 млн т. Выручка по РСБУ увеличилась на 23% до 36,4 млрд руб., себестоимость продаж – на 14% до 20,56 млрд руб., но чистая прибыль упала в 7 раз до 777 млн руб.
Сам «Атлант» в прошлом году снизил перевозки грузов на 13% до 37,4 млн т, с этим показателем компания заняла 8-е место в рейтинге Infoline Rail Russia Top. Выручка оператора по РСБУ составила 71,2 млрд руб. (+13% год к году), себестоимость продаж – 38,4 млрд руб. (+4%), чистая прибыль выросла на 11% почти до 17 млрд руб.
В собственности «Транслеса» 7100 лесовозных платформ, у Грузовой компании 38 600 вагонов, из которых 13 200 – инновационные полувагоны повышенной грузоподъемности, 24 500 – типовые полувагоны, остальное – около 900 шт. – прочий подвижной состав.
В собственности «Атланта» сейчас было 63 100 единиц подвижного состава.
Таким образом, в результате сделок образуется оператор с общим парком в 107 900 грузовых вагонов. Лидером рынка по количеству вагонов в управлении является Федеральная грузовая компания РЖД: на ее сайте указан парк в 134 300 единиц.
Приобретение операторских компаний было согласовано с ФАС, говорит источник, близкий к одной из сторон сделки. «Ведомости» направили запросы в ФАС, Минтранс и РЖД.
В конце 2024 г. ВТБ продал принадлежавшие ему 100% компании «Аврора инвест», которая владеет Первой грузовой компанией (ПГК, ранее принадлежала структурам владельца НЛМК Владимира Лисина). В начале 2025 г. «Коммерсантъ» писал о признаках консолидации ПГК с «Трансфин-М» и «Атлантом». О «высокой вероятности» приобретения ПГК структурами «Трансфин-М» говорил и источник «Ведомостей» в одной из лизинговых компаний. Парк ПГК к концу 2024 г. насчитывал около 100 000 вагонов в управлении.
Бурмистров называет логичной консолидацию операторов в сегменте универсального подвижного состава в условиях снижения ставок на оперирование вагонами и доходности компаний этого сегмента. «Атлант» увеличивает собственный парк, что повысит устойчивость его бизнеса и снизит издержки, полагает эксперт. Он допускает, что тренд на консолидацию на операторском рынке продолжится.
Завершение сделки по приобретению «Атлантом» вагонных активов Грузовой компании и «Транслеса» – один из шагов по перестройке рынка, считает управляющий партнер и сооснователь Rollingstock Agency Александр Поликарпов. Он ожидает, что отрасль придет к олигопольному состоянию вагонного рынка, когда основные перевозки будут осуществляться в вагонах небольшого количества мейджоров, а независимые от них игроки будут работать в узких специализированных нишах.
Но ставки аренды типовых полувагонов по новым долгосрочным договорам с начала года существенно снизились. Если в начале года они составляли порядка 2600 руб. в сутки, то уже в мае опустились примерно до уровня 1900–1950 руб. в сутки, отмечает Бурмистров. В июне снижение продолжается и приближается уже к 1800 руб. в сутки, говорит он. Эксперт объясняет сложившуюся ситуацию сокращением погрузки, а также действиями РЖД по борьбе с порожними вагонами на сети. Из-за этого отправители испытывают дефицит порожних вагонов для отгрузки, а затем сталкиваются со сложностями в согласовании отправок груженых вагонов, объясняет Бурмистров.
В результате объем парка, не задействованного в перевозках, сейчас составляет порядка 150 000 вагонов, что почти вдвое больше, чем годом ранее, продолжает он. Во избежание рисков простоя операторы вынуждены демпинговать и предлагают более низкие ставки. Кроме того, часть убытков, которые добывающие компании получают при отправлении угля на экспорт, перекладывается на операторов, добавляет эксперт.
Сами железнодорожные грузоперевозки продолжают снижаться. По оперативной информации РЖД, погрузка на сети в мае упала год к году на 9,4% до 94,6 млн т, а в первые пять месяцев этого года – на 7,3% до 465,2 млн т. При этом погрузка угля (основной груз для полувагонов) в январе – мае снизилась в годовом выражении на 3,4% до 138,2 млн т, а лесных грузов – на 3,1% до 11,4 млн т.