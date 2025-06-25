«Деметра-холдинг» продал все свои железнодорожные активы оператору «Атлант»

«Транслес» за 2024 г. перевез около 4,9 млн т грузов, что сопоставимо с результатами 2023 г. Выручка компании по РСБУ выросла в годовом выражении на 37% до 8,07 млрд руб., себестоимость продаж – на те же 37% до 5,66 млрд руб., чистая прибыль увеличилась сразу в 9 раз до 657 млн руб. Перевозки Грузовой компании за прошлый год также остались на уровне 2023 г. и составили почти 26 млн т. Выручка по РСБУ увеличилась на 23% до 36,4 млрд руб., себестоимость продаж – на 14% до 20,56 млрд руб., но чистая прибыль упала в 7 раз до 777 млн руб.