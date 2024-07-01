В контейнерах везут потребительские товары, так что этот рост – показатель здоровья экономики. Но поворот товаропотоков на восток дается перевозчикам с трудом. Инфраструктурные ограничения на сети усилились на фоне увеличения интенсивности работ по модернизации Восточного полигона, а приоритетность перевозок контейнеров по железной дороге сравнительно невысока. Из-за этого скорость движения контейнерных поездов и объем согласования таких составов к отправке снизились. Усугубил ситуацию сильнейший за 1,5 года рост ставок на контейнерные перевозки из Китая из-за сложившегося дефицита тары в стране. В интервью «Ведомостям» владелец контейнерного оператора «Логопер» (специализируется на перевозках в Азию и обратно) Александр Кахидзе рассказал, как в таких условиях искать резервы для увеличения перевозок и зачем строить новые терминалы.