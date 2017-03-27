ЕС может отказаться от введения пошлин на российский горячекатаный прокат – Platts

ЕС может отказаться от введения антидемпинговых пошлин в отношении поставщиков горячекатаной стали в рулонах из России и других стран, сообщает агентство Platts со ссылкой на источники.

В июле 2016 г. Еврокомиссия начала антидемпинговое расследование в отношении поставок горячекатаного проката из России, Бразилии, Ирана, Сербии и с Украины. Режим регистрации импорта, позволяющий ввести ретроспективные пошлины на прокат из России, действует с января 2017 г. Завершение расследования было запланировано на начало апреля 2017 г., а окончательное решение Еврокомиссия (исполнительный орган ЕС) собиралась принять в октябре.

«Вероятно, решение обойтись без антидемпинговых пошлин продиктовано восстановлением внутренних цен на сталь в ЕС. Во-первых, доказательства того, что имеет место демпинг, стало сложнее компилировать, а во-вторых, потребители сталелитейной продукции все активнее протестуют против ограничения конкуренции», – отмечается в аналитической записке «Сбербанк CIB».

Отказ от введения антидемпинговых пошлин на горячекатаный прокат может стать "приятной неожиданностью" для "Северстали", которая является главным российским поставщиком этой продукции в Европу, считают в банке.