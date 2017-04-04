В российском офисе компании Deloitte проходят обыски

Сотрудники СКР проводят обыски в российском филиале компании «Делойт и Туш СНГ» в Москве. Следственные действия связаны с расследованием в отношении одного из бывших клиентов компании, сообщила руководитель группы по связям с общественностью компании Екатерина Куценко.

Адвокат бывшего топ-менеджера «Делойт и Туш СНГ» Георгия Попова Рубен Маркарьян не исключил, что следственные действия могут быть связаны с обращением его доверителя в правоохранительные органы. «Связаны ли сегодняшние следственные действия в компании "Делойт и Туш СНГ" с поданным ранее заявлением Попова, прокомментировать сложно. Поповым действительно подавалось в марте заявление о возбуждении уголовного дела против руководящих сотрудников "Делойт и Туш СНГ" в связи с противоправной слежкой в отношении сотрудников, вскрывших странные финансовые операции внутри компании», – пояснил защитник.

По словам адвоката, 27 марта он сообщил об этом на заседании рабочей группы президиума совета при президенте по борьбе с коррупцией. «Возможно, эта информация заинтересовала правоохранительные органы», - пояснил Маркарьян.