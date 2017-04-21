Дерипаска и Вексельберг интересуются приватизацией главного аэропорта Камчатки

«Базэл аэро» Олега Дерипаски и «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга проявляют интерес к приватизации аэропорта «Елизово» в Петропавловске-Камчатском, пишет «Коммерсантъ». На этой неделе актив был внесен в план приватизации Камчатского края в 2017 г. В «Аэропортах регионов», входящих в «Ренову», пояснили, что компания изучает возможность участия в проекте развития «Елизово», но решение будет зависеть от условий, которые сформулирует край. Холдингу также принадлежит горнодобывающее предприятие «Золото Камчатки». «Базэлу» «Елизово» интересно «как авиаузел с потенциалом роста за счет турпотока».

По информации издания, 100% акций АО «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский» планируется продать за 355,6 млн руб. Он может быть внесен в качестве вклада в уставный капитал АО «Корпорация развития Камчатского края». В 2016 г. в «Елизово» завершилась модернизация взлетно-посадочной полосы и обновлено авиаоборудование.

Решение о приватизации принято «в связи со сменой способа реализации инвестпроекта развития», поясняют в правительстве Камчатки. До 2035 г. должен быть построен аэровокзал стоимостью от 9,4 млрд руб. К этому времени пассажиропоток может возрасти до 1,77 млн в сравнении с 617 000 человек в 2016 г. (35-е место в России). Конкурс на строительство еще не объявлен.