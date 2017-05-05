Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 5 мая 2017 года

Политика

Французская прокуратура начала проверку по жалобе Эммануэля Макрона на публикации, в которых утверждается, что у него якобы есть офшорная фирма на Карибах. Данные из этих публикаций не подтверждаются. читать на WSJ.com

Пентагон впервые отправил на учения в Европу группу своих новейших боевых истребителей-невидимок F-35A на фоне роста напряженности в отношениях с Россией, интенсифицировавшей воздушные миссии. читать на WSJ.com

Палата представителей Конгресса США в четверг небольшим перевесом голосов приняла измененную версию законопроекта, который отменит знаительную часть реформы здравоохранения, проведенной при Бараке Обаме (Obamacare). Однако перспективы законопроекта в сенате остаются туманными. читать на WSJ.comчитать на FT.com

Северная Корея в пятницу обвинила ЦРУ в подготовке убийства ее лидера Ким Чен Ына. читать на WSJ.com

Индустрия

Для General Electric и других компаний, все активнее использующих 3D-печать в производственных процессах, Европа становится основным источником новых технологий и производства. читать на WSJ.com

Ситуация в европейских авиакомпаниях улучшается: после нескольких лет падения цены на билеты понемногу повышаются благодаря росту корпоративных заказов и улушению экономической ситуации в целом. читать на WSJ.com

Цены на многие сырьевые товары, от железной руды и меди до нефти, падают в последние дни на опасениях относительно снижения спроса со стороны Китая. читать на WSJ.com

Автомобили

Илон Маск постарался развеять некоторое недопонимание среди потенциальных покупателей, которые думают, что Model 3 – новая, самая дешевая в линейке Tesla – это обновленная версия Model S. читать на WSJ.com

Руководитель бренда Volkswagen заявил, что к концу года будут исправлены дизельные двигатели почти у всех машин, где выбросы превышали нормы. Он также намерен увеличить прибыли за счет повышения производительности и контроля за расходами. читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Цены на нефть, рухнувшие в четверг до уровня ноября, в пятницу немного подросли. Хотя страны ОПЕК сократили добычу в запланированных объемах, их экспорт уменьшился не так значительно. Кроме того, запасы в США сокращаются медленнее, чем ожидалось, а американские нефтяники добычу наращивают. читать на FT.comчитать на WSJ.com

Крупные нефтяные компании отчитались о хорошей прибыли за I квартал, превысив прогнозы, но поводов для радости пока нет ни у них, ни у инвесторов. Падение цены нефти в последние дни подтверждает, что ближайшее будущее не будет простым. читать на FT.com

Финансы

Китайский автопроизводитель Zhejiang Geely, владеющий шведской Volvo, неожиданно покупает 30% датского Saxo Bank. Долю в 27,5% продает сооснователь и бывший гендиректор банка. читать на FT.com

По словам участников рынка, такинственным трейдером «50 центов», который регулярно в больших объемах скупает деривативы на рост индекса волатильности VIX, может быть британский инвестфонд Ruffer с активами на $20 млрд (среди его клиентов – англиканская церковь). читать на FT.com

Фейковые новости проникают и на финансовый рынок. Американские регуляторы обеспокоены ростом числа проплаченных объявлений об успехах компаний, которые якобы должны привести к стремительному росту их акций. читать на FT.com

Множественные действия китайских регуляторов, направленные на ограничение кредитования и рисков, привели к нехватке ликвидности в финансовой системе страны. Банкам и компаниям не хватает средств, рынок акций падает, доходности облигаций растут, число дефолтов по корпоративным бондам – на рекордном уровне. читать на WSJ.com

Комитет по финансовым услугам палаты представителей принял план отмены значительной части регулирующих мер, принятых после кризиса в рамках закона Додда-Фрэнка. читать на WSJ.com

Технологии

Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта, крупнейший акционер IBM, продала треть своего пакета (на $4 млрд по сегодняшним ценам). Это первое четкое свидетельство того, что Баффетт теряет уверенность в перспективах IBM, которая по ряду направлений серьезно проигрывает конкурентам. О пересмотре своей позиции по IBM Баффетт также заявил в интервью. читать на FT.com

Европейские технологические компании, включая Spotify и Rocket Internet, попросили антимонопольные органы Еврокомиссии положить конец использованию интернет-платформами для приложений своего доминирующего положения. Apple и Google не названы в обращении напрямую, но речь идет прежде всего о них. читать на FT.com

Google в четверг согласилась заплатить в Италии 306 млн евро сэкономленных налогов, положив конец длительному спору. читать на FT.com

Медиабизнес

Медиакомпании договариваются со Snapchat о производстве небольших, оригинальных шоу (с вертикальным расположением экрана) для молодых зрителей. читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Министерство юстиции США ведет уголовное расследование в отношении Uber. Дело касается программного обеспечения Greyball, с помощью которого компания вводила регуляторов в заблуждение, так как оно показывало измененную версию приложения Uber, в частности, неверно представляя расположение автомобилей. Это позволяло Uber не допускать выявления и ограничения работы ее водителей в тех городах, где у нее не было официального разрешения или возникали проблемы с местными властями. читать на WSJ.comчитать на FT.com

В Китае, крупнейшем мировом рынке велосипедов, стремительно развивается их совместное использование. Появилось множество приложений, позволяющих взять и оставить велосипед в любом месте. Это подрывает бизнес производителей велосипедов, у которых падают продажи. читать на FT.com

Дания в последнее время страдает от избытка устриц. Поэтому ее посольство в Пекине предприняло необычный шаг – разместило сообщение в местном сайте микроблогов Weibo. Бизнес откликнулся – Alibaba уже прорабатывает планы по быстрой доставке устриц в Китай. читать на FT.com

Менеджмент

Британские стартапы, основанные юристами, активно разрабатывают технологии, с помощью которых роботы берут на себя рутинную деятельность в юридических фирмах. читать на FT.com

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