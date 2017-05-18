Экипаж горящего у берегов Камчатки траулера эвакуирован

Спасатели эвакуировали моряков с горящего у берегов Камчатки в Охотском море рыболовецкого траулера «Капитан Чернов». «Все шесть человек, в том числе капитан, остававшиеся на горящем "Капитане Чернове", эвакуированы на борт рефрижераторного судна "Лиманский», – сообщил начальник Морского спасательного координационного подцентра Петропавловска-Камчатского Артур Рец.

По его словам, эвакуированные моряки чувствуют себя нормально, медицинская помощь им не требуется. «В течение нескольких часов эти шесть моряков пытались потушить траулер, но безуспешно. Огонь продолжал распространяться. Оставаться людям на борту было опасно. Отдельная часть экипажа была эвакуирована с судна ранее», – рассказал Рец.

Траулер «Капитан Чернов» (порт приписки – Владивосток, судовладелец – компания «Дальрыбпром») загорелся в Охотском море у западного побережья Камчатки в ночь на четверг. Пожар начался с надстройки судна. Никто из 27 членов экипажа не пострадал. По мнению спасателей, потушить траулер, вероятно, не удастся. Решение о его дальнейшей судьбе предстоит принять судовладельцу.