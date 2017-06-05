«Новатэк» поборется за новые проекты на Ямале, но откажется от планов по Восточной Сибири

«Новатэк» пересмотрел свои планы по добыче в Восточной Сибири и больше не планирует покупать там активы из-за низкой рентабельности добычи. Как передает ТАСС, это заявил предправления компании Леонид Михельсон.

«Мы свое будущее видим на Гыданском полуострове и на полуострове Ямал, – сказал он. – Восточную Сибирь пока не рассматриваем. И смотрим какие-то дополнительные возможности в районе нашего текущего присутствия. Думаю, в этом году мы сделаем приобретения».

«Новатэк» будет участвовать в новых аукционах на месторождения Ямала и планирует подать соответствующую заявку. Михельсон считает этот проект «серьезной возможностью» для увеличения запасов компании. Ранее министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской говорил, что Роснедра готовят проект распоряжения правительства о проведении в текущем году аукциона на Верхнетиутейское и Западно-Сеяхинское месторождения на Ямале, напоминает ТАСС. Объемы газа оцениваются в 206,4 млрд кубометров.

По словам Михельсона, «Новатэк» также отказался от планов участия в проектах в Якутии. «Это не было каким-то стратегическим решением. Мы оценивали стоимость выхода в новый регион, чтобы начать там деятельность», – добавил он и не исключил, что в дальнейшем «Новатэк» может выйти на зарубежные рынки и в другие регионы России.