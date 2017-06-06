«Газпром» подтвердил переговоры с Болгарией о распределении газа с одной из ниток «Турецкого потока»

«Газпром» обсуждает варианты распределения газа со второй нитки «Турецкого потока» с Болгарией, подтвердил зампред правления компании Александр Медведев. Он заявил это на пресс-конференции 6 июня. По его словам, варианты распределения с этой нитки, «кроме Италии», есть разные.

5 июня премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сообщил, что правительство страны подписало с «Газпромом» на ПМЭФе дорожную карту о развитии болгарской газотранспортной системы, которая подразумевает ежегодные поставки российского газа в 15,7 млрд кубометров. Это сообщал «Коммерсантъ». В «Газпроме» изданию сказали, что дорожная карта касается вариантов развития газопроводов в Болгарии и не затрагивает вопросы поставок конкретного объема газа, но газета отметила, что прозвучавшая цифра в 15,7 млрд кубометров в точности совпадает с проектной мощностью одной нитки «Турецкого потока».

Сейчас «Газпром» собирается строить две нитки: одну для обеспечения Турции, вторую – для Италии, Греции и, вероятно, Болгарии, напомнило издание.

23 мая министр энергетики Александр Новак говорил, что Россия и Турция пока только выбирают маршрут газопровода «Турецкий поток» по территории Турции, поэтому переговоры с Болгарией о приеме газа по этому газопроводу не начались.