Воронежский авиазавод опроверг информацию о прекращении выпуска Ан-148

Воронежское акционерное самолетостроительное общество (ВАСО) опровергло информацию о прекращении выпуска ближнемагистрального самолета Ан-148.

У ВАСО есть действующий контракт с Минобороны, сообщили ТАСС в пресс-службе завода. «По нему в этом году осталось сдать три самолета Ан-148, в следующем – еще два. Никакого изменения содержания контракта не было», – сообщили в пресс-службе. Там уточнили, что продолжение выпуска Ан-148 зависит от того, будут ли на самолет данного типа заказчики или нет.

В понедельник «РИА Новости» со ссылкой на источник в авиационной отрасли сообщило, что Россия прекратит производство Ан-148.

Ан-148 – ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет разработки украинского ОКБ им. Антонова, созданный в начале 2000-х в кооперации с Россией как замена устаревшему Ту-134. Самолеты этого типа эксплуатируют авиакомпании «Россия» и «Ангара», специальный летный отряд «Россия», а также МЧС и Минобороны. Ан-148 – президентский борт президента Украины Петра Порошенко.

Всего по декабрь 2016 г. выпущено 49 самолетов этого типа. Кроме ВАСО производство вел киевский авиазавод «Авиант», но там производство свернуто из-за разрыва кооперации с Россией.