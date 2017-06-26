Ан-148 прекратят делать в России по политическим соображениям – «РИА Новости»

Россия прекратит производство ближнемагистрального самолета Ан-148, несмотря на достигнутое Воронежским авиастроительным объединением (ВАСО) импортозамещение, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в авиационной отрасли.

«Большой интерес был к Ан-148, который делался в Воронеже. Интерес проявили как гражданские авиакомпании, так и Министерство обороны. К сожалению, политика оказалась сильнее разума и ранее сложившегося режима взаимоотношений», – отметил источник. По его словам, на ВАСО заканчивается сборка двух последних самолетов, после чего история Ан-148 как типа завершится.

Ан-148 – ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет разработки украинского ОКБ им. Антонова, созданный в начале 2000-х в кооперации с Россией как замена устаревшему Ту-134. В отличие от большинства реактивных самолетов в этой нише он имеет схему высокоплана, что помимо прочих конструктивных особенностей позволяет эксплуатировать его с неподготовленных грунтовых полос. Самолеты этого типа эксплуатируют авиакомпании «Россия» и «Ангара», специальный летный отряд «Россия», а также МЧС и Минобороны. Ан-148 – президентский борт президента Украины Петра Порошенко.

Всего по декабрь 2016 г. выпущено 49 самолетов этого типа. Кроме ВАСО производство вел киевский авиазавод «Авиант», но там производство свернуто из-за разрыва кооперации с Россией. В начале 2017 г. шла речь о том, что Ан-148 закажет Минобороны России, которое не устроил Sukhoi Superjet из-за высоких требований к качеству ВПП.