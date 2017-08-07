Власти Удмуртии сообщили об интересе АФК «Система» к проектам в АПК и гостиничном бизнесе

АФК «Система» проявляет интерес к проектам в сельском хозяйстве, станкостроении, производстве беспилотников и в гостиничном бизнесе Удмуртии, сообщил и. о. вице-премьера регионального правительства – постоянный представитель главы республики при президенте России Михаил Хомич.

«Провели встречу с Сергеем Викторовичем Семкиным, вице-президентом АФК "Система". Приоритетные направления сотрудничества: сельское хозяйство, станкостроение, беспилотники, гостиницы», – написал Хомич в Instagram.

Хомич напомнил, что АФК «Система» уже владеет гостиницей Park Inn by Radisson в Ижевске.