Суд зарегистрировал кассацию АФК «Система» на арест активов по иску «Роснефти»

Арбитражный суд Башкирии зарегистрировал кассационную жалобу АФК «Система» на решение об аресте активов этой компании и дочернего АО «Система-инвест», сообщает «Прайм». 31,76% акций МТС, 100% акций «Медси» и 90,47% акций БЭСК 23 июня были арестованы этим судом в порядке обеспечительных мер по иску «Роснефти» на 170,6 млрд руб. В определении суда балансовая стоимость арестованных активов была оценена в 185 млрд руб.

АФК и ее «дочка» оспаривали их арест в суде первой инстанции, затем - в апелляционной, указывая, что заморозка активов причиняет убытки десяткам тысяч акционеров «Системы» и МТС, снижая стоимость их акционерных пакетов.

28 августа «Система» сообщила о наступлении очередного технического дефолта по кредитным обязательствам на сумму, эквивалентную 8,9 млрд руб., из-за ареста активов. АФК предложила кредиторам отказаться от реализации прав в связи с техническим дефолтом. Официальный представитель АФК Сергей Копытов подчеркнул, что объявление о техдефолте - «исключительно формальная процедура», и в очередной раз назвал необоснованным арест активов. О предыдущем техдефолте, который случился по обязательствам на сумму 3,9 млрд руб. по тем же причинам, стало известно 17 июля.

«Роснефть», «Башнефть» и Башкирия через суд пытались взыскать с «Системы» и ее «дочки» 170,6 млрд руб. в пользу «Башнефти». Истцы полагают, что такой ущерб АФК нанесла их интересам, когда реорганизовывала структуру собственности «Башнефти» до ее перехода к государству и затем приватизации. 23 августа Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил их иск, взыскав солидарно с ответчиков около 136,3 млрд руб.