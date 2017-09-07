«Роснефть» и Statoil подписали соглашение по Северо-Комсомольскому месторождению

Компании «Роснефть» и Statoil в ходе Восточного экономического форума подписали акционерное соглашение по компании «Севкомнефтегаз», разрабатывающей Северо-Комсомольское месторождение в Ямало-Ненецком АО, сообщает Прайм.

Соглашение подписано компаниями «ООО «РН-Разведка и добыча» и Statoil Russia AS. «В соответствии с документом планируется, что Statoil приобретет 33,33% в «Севкомнефтегазе». Кроме того, соглашение утверждает порядок управления активом в стадии разработки», - говорится в сообщении «Роснефти».

Ранее «Роснефть» и Statoil испытали две скважины по добыче высоковязкой нефти пласта ПК1 Северо-Комсомольского месторождения. «В результате работ, проведенных в 2015-2016 гг., запасы нефти и конденсата по категории 2P месторождения увеличились с 52 до 111 млн тонн», - отмечается в сообщении.

Геологические запасы основного объекта разработки Северо-Комсомольского нефтегазоконденсатного месторождения превышают 700 млн тонн нефти и 120 млрд куб. м газа по категориям АВС1+С2.