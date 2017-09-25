«Газпром» откроет представительство в Азербайджане

Совет директоров «Газпрома» 2 октября в заочной форме согласует вопрос об открытии представительства компании в Азербайджане.

Также совету представят ежеквартальный отчет об итогах закупочной деятельности ПАО "Газпром".

«Газпром» поставлял газ в Азербайджан с 2000 по 2006 г. Затем поставки были прекращены в связи с запуском месторождения Шах-Дениз.

С 2010 г. Азербайджан начал поставки газа в Россию – этот газ использовался для газоснабжения Дагестана. В 2013 и 2014 гг. поставки азербайджанского газа в Россию неоднократно прерывались в связи с ремонтными работами. В 2015 г. поставки не осуществлялись. В 2015 г. были попытки наладить поставки российского газа для Азербайджанского метанольного завода (AzMeCo). Переговоры о поставках российского газа в республику ведутся и с Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR).