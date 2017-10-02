Украина с начала года увеличила импорт газа из ЕС почти вдвое

Украина увеличила импорт природного газа из ЕС с начала года на 95,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г., до 9,4 млрд кубометров. Таковы данные оператора украинской ГТС «Укртрансгаза».

В частности, в отчетном периоде импорт газа по словацкому направлению составил 7,1 млрд кубометров, по венгерскому – 1,5 млрд кубометров, по польскому – 0,8 млрд кубометров.

В январе-августе этого года в подземные газовые хранилища Украины было закачано 7 млрд кубометров, что на 71% превышает показатель аналогичного периода 2016 г.

Украина перестала закупать газ у России в ноябре 2015 г. В 2016 г. впервые страна не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону. В ПГХ Украина закачивала газ, полученный реверсивным путем из Европы.