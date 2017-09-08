«Нафтогаз» и «Газпром» не достигли прогресса по формуле цены на газ

НАК «Нафтогаз Украины» и ПАО «Газпром» получат окончательные решения по формуле цены на газ уже в Стокгольмском арбитраже, сообщил предправления НАК Андрей Коболев.

«По требованию трибунала мы провели переговоры с "Газпромом" по контракту на покупку-продажу газа. Они недавно завершились, и по их результатам мы идем в трибунал для получения окончательного решения по новой формуле и некоторым другим аспектам дальнейшей работы с этой компанией», - сказал он в эфире «5 канала» в пятницу вечером.

«Я бы сказал аккуратно: мы не достигли того прогресса, на который рассчитывал трибунал», - добавил глава НАК.