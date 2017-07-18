«Нафтогаз» договорился о поставках газа с трейдерами
- Артур Топорков
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Наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» согласовал подписание новых договоров о поставках газа с компаниями Trafigura Trading (Europe) Sarl и Vattenfall Energy Trading GmbH (Германия), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на систему раскрытия информации нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Ориентировочная стоимость соглашений – $3,88 млрд (100,9 млрд грн) с Trafigura и $4,07 млрд (105,9 млрд грн) – с Vattenfall. Возможные сроки действия соглашения неизвестны. Потребление газа на Украине в 2016 г. составило 28,8 млрд куб. м, из которых импорт – 11,1 млрд куб. м (по данным BP). «Мы заплатили за весь газ из Европы, а мы в 2016 г. импортировали газ только из Европы, – $1,6 млрд», – цитирует «Интерфакс» директора по развитию бизнеса «Нафтогаза» Юрия Витренко. Исходя из этого стоимость возможных соглашений украинского оператора с двумя новыми трейдерами эквивалентна 55 млрд куб. м газа. Всего по состоянию на 30 июня 2017 г. лицензий на поставку газа на Украину выдано 244.
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