«Нафтогаз» сообщил о подаче «Газпромом» заявки на увеличение транзита газа через Украину

«Газпром» подал заявку на увеличение транзита газа через Украину до 315 млн куб. м в сутки, сообщили в «Нафтогазе».

Отмечается, что за последнюю неделю суточная заявка выросла на 47 млн куб. м.

«НАК "Нафтогаз Украины" готова обеспечить выполнение увеличенных заявок в полном объеме, хотя такие значительные колебания объемов транзита не предусмотрены условиями контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом"», — заверили в украинской компании.

В «Нафтогазе» отметили, что максимальная пропускная способность украинской ГТС в направлении Европы составляет более 400 млн куб. м в сутки.

Заявка российской компании выросла из-за ежегодного планового ремонта трубопровода "Северный поток", который продлится до 22 сентября.