«Нафтогаз» планирует увеличить требования к «Газпрому» по иску о транзите на $5 млрд

Компания «Нафтогаз Украины» намерена увеличить исковые требования к российскому «Газпрому» по спору о транзите газа на $5 млрд. Об этом в понедельник сообщил ее коммерческий директор Юрий Витренко в эфире «5 канала».

«По транзитному контракту мы рассчитываем на решение по нашему иску. Наши исковые требования - более 13 млрд, а мы еще выставим более $5 млрд», - пообещал Витренко, отметив, что исковые требования «Газпрома» составляют $7 млрд. «Мы рассчитываем, что по нашим искам мы получим справедливую компенсацию от "Газпрома"», - добавил он.

При этом, считает Витренко, решения по спорам с российской компанией в Стокгольмском арбитраже стоит ожидать в конце ноября.