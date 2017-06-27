Решение арбитража по спору «Нафтогаза» с «Газпромом» ожидается в ноябре

Окончательное решение Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа между НАК «Нафтогаз Украины» и ПАО «Газпром» может появиться в конце ноября. Об этом заявила во вторник заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль.

«Сроки окончательного решения [Стокгольмского арбитража по делу "Газпром" - "Нафтогаз"] сейчас немного сдвинули. Предварительно - это конец ноября», - сказала Зеркаль в эфире украинского «5 канала».

Она объяснила, что стороны должны провести подсчеты, которые касаются выполнения решения арбитража. «Они [подсчеты] должны быть проведены сторонами. Стороны должны прийти к общему знаменателю. После этого, если они не приходят к общему знаменателю, то подключается арбитраж», - отметила замминистра.

Кроме того, по словам Зеркаль, дело по контракту на поставку газа «рассматривают еще в привязке ко второму делу - транзиту газа». «И конечно, здесь есть определенная корреляция», - добавила замминистра.

31 мая Стокгольмский арбитраж вынес первое решение по иску «Газпрома» к «Нафтогазу», в котором отклонил основные требования российской компании и назвал принцип «бери или плати» несправедливым.