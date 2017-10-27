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Бизнес
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Новым гендиректором «ВИМ-авиа» стал бывший топ-менеджер «Трансаэро»

Ведомости
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Генеральным директором авиакомпании «ВИМ-авиа» вместо Александра Кочнева назначен Вячеслав Кононенко. До последнего времени Кононенко занимал должность первого замгендиректора по оперированию в авиакомпании «Трансаэро».

Ранее сообщалось, что новым гендиректором «ВИМ-авиа» будет Александр Бурдин. Он почти два года, с декабря 2015 до сентября 2017 г., был гендиректором «Трансаэро», которую возглавил уже после остановки авиакомпании и аннулирования ее сертификата эксплуатанта.

«Александр Бурдин, назначение которого было анонсировано еще в сентябре 2017 г., не приступил к своим обязанностям по организационным причинам», — говорится в сообщении «ВИМ-авиа».

9 октября Минтранс сообщил о завершении программы перевозки пассажиров «ВИМ-авиа». После 15 октября все рейсы проблемной авиакомпании были полностью завершены, ее судьба зависит от решения кредиторов.

Политика
Новости

В МИДе уверены в способности России найти «противоядия» от новых санкций США

ТАСС
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«На США свет клином не сошелся, мы будем продолжать собственное развитие во взаимодействии с множеством партнеров по всему миру», - заявил ТАСС замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Так он прокомментировал скорое расширение санкций США.

По словам чиновника, решение о применении санкций к российским компаниям предполагает «механизм распространения противозаконных американских санкций на компании и организации из третьих стран, которые на совершенно законных основаниях сотрудничают с нашими структурами, включенными в этот список». «Американцы ведут к тому, чтобы держать в заложниках бизнес-компании, другие структуры со всех уголков мира, для того чтобы усложнить им жизнь, - заявил дипломат. - Это проявление политического высокомерия, граничащего с диктатом и политикой героев американских вестернов, вызывает наше глубокое отторжение».

Рябков уверен, что Россия сумеет компенсировать возможные потери от новых санкций и найдет «методики и противоядия». «Если американцы себя лишают перспективы нормального взаимодействия в экономической сфере с нами - это их выбор», - отметил он.

26 октября госдепартамент США составил и утвердил перечень российских компаний, которые могут попасть под закон о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. Представитель ведомства Хизер Нойерт не назвала эти компании. Позднее список опубликовала The New York Times. В перечень госдепа вошли, в частности, «Алмаз-Антей», «Долгопрудненское научно-производственное предприятие», «Ижмаш», «Калашников», «Оборонпром», УВЗ, «Рособоронэкспорт», «Ростех», «МиГ», «Созвездие», «Сухой», «Титан-Баррикады», «Туполев», «Вертолеты России», а также Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная двигателестроительная корпорация, Объединенная приборостроительная корпорация и Объединенная судостроительная корпорация. Также в списке ФСБ, СВР, ГРУ, компания Zorsecurity (бывшая Esage Lab) и петербургский «Специальный технологический центр».

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Политика
Новости

В Балашихе в жилом доме нашли фабрику бомб

Ведомости
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В жилом доме в Балашихе обнаружена подпольная лаборатория, в которой делали взрывчатые вещества. Это «Интерфаксу» и ТАСС сообщили в пресс-службе городского округа. Химическая лаборатория и одно взрывное устройство нашли в квартире дома 7 по улице Речной.

«Подъезд дома эвакуирован», - сказа представитель администрации.

На месте работают сотрудники ФСБ, пожарные, кинологи, дежурят машины скорой помощи. В городской единой диспетчерской службе считают, что опасности для местных жителей нет.

Саперы решили взрывать найденную бомбу прямо в квартире, сообщает телеканал 360 со ссылкой на телеграм-канал Mash. По его данным, один из жильцов квартиры обжег руку, работая со взрывчаткой, и обратился в больницу. Осмотрев рану, врачи сообщили о нем полицейским.

По данным Mash, создатель лаборатории - местный житель, который раньше был спасателем и проходил переподготовку по линии ГО и ЧС.

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Технологии
Новости

Mail.ru сообщила о рекордном за пять лет росте выручки

Ведомости
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Выручка Mail.ru Group выросла на 39,1% до 13,6 млрд руб. в III квартале, отчиталась компания. Это рекордный рост, уточнила сама компания. На росте выручки сказались позитивные структурные изменения на рынке рекламы, а также динамика доходов от игр, говорится в сообщении компании.

Показатель EBITDA вырос на 1,1% до 4,3 млрд руб., рентабельность по EBITDA снизилась на 31,4% до 43,2%, отчиталась компания. Выручка от рекламы выросла на 32,5% до 5,8 млрд руб.

«Как и ранее, наиболее активно растет выручка от рекламы в лентах новостей социальных сетей, от видео и мобильной рекламы. При этом перераспределение рекламных бюджетов в пользу онлайн-рекламы, в особенности мобильной, продолжается», - говорится в сообщении Mail.ru Group.

Выручка от MMO-игр выросла на 82,8% до 4,4 млрд руб. Больше половины выручки приходится на зарубежные платежи. Сегмент IVAS (пользовательские платежи за социальные сервисы) вырос на 6,7% до 2,9 млрд руб.

Политика
Новости

Причиной крушения Ми-8 могла стать дезориентация пилотов

Интерфакс/Ведомости
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Ми-8 у Шпицбергена мог потерпеть крушение из-за того, что в сложных метеоусловиях и в сумерках пилоты могли допустить некорректные действия. Это «Интерфаксу» сообщил источник в международных службах авиационного поиска и спасения. Он допустил, что пилоты вертолета могли столкнуться с соматофавической иллюзией (потерей пространственного положения) или иными психологическами проблемами.

По словам собеседника агентства, маршрут вертолета из Пирамиды в Баренцбург проходил в сложной метеообстановке. Эти условия предполагали, что у летчиков должны быть высокие навыки пилотирования в арктической зоне и необходимый налет в полярных широтах. «Сильные снег и ветер, океаническая поверхность в условиях сумерек могли повлиять на принятие пилотами решений во время полета», - сказал он.

Возможность технической неисправности вертолета рассматривается, но эту версию он назвал маловероятной. Ми-8 был выпущен 2013 г. и правильно и вовремя обслуживался. Авиакомпания и фрахтователь - трест «Арктикуголь» - имеют достаточный ресурс для обслуживания воздушных судов и внимательно следят за их состоянием, рассказал собеседник агентства. Инцидентов с воздушными судами треста до сих пор не было.

На поиски Ми-8 отправился самолет морской разведки ВВС Норвегии P-3 Orion. Это ТАСС рассказали в Норвежском координационном спасательном центре по Северной Норвегии. Туда же идет корабль береговой охраны Норвегии. По словам представителя центра, за ночь погода в зоне поисков испортилась и не удалось собрать нужную информацию с помощью доставленной в район инцидента мини-субмарины. В зоне поисков дует сильный ветер и стоит полярная ночь. Спасательную операцию в центре пообещали продолжать до тех пор, пока будет сохраняться хотя бы только теоретический шанс найти людей живыми. Руководитель центра Туре Хонгсет отметил, что на спасательном плоту, которыми комплектуют вертолеты Ми-8, люди могут находиться в холодном море очень долго.

В четверг вечером сонар одного из судов, занятых в поисках, показал крупный объект на морском дне на глубине 200-250 м. В том же районе наблюдались поднимающиеся со дна пузыри воздуха и сильный запах горючего. Подтвердить, что это пропавший вертолет или его обломок, пока не удалось, напоминает ТАСС.

Ми-8 пропал 26 октября. На борту были пять членов экипажа и трое сотрудников Арктического и антарктического научно-исследовательского института Росгидромета. Минэнерго сообщало, что пассажиры - это Олег Голованов, Николай Фадеев, Максим Каулио. Имена членов экипажа: командир экипажа Евгений Баранов, второй пилот Владимир Фролов, бортмеханик Алексей Поуляускас, техник Марат Михтаров, инженер Алексей Королев.

Выбор редактора
Недвижимость
Новости

В Подмосковье предложение новостроек сократилось на 10%

Ведомости
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Объем предложения квартир в новостройках Московской области сократился почти на 10% в III квартале по сравнению со II кварталом. При этом средневзвешенная цена на жилье выросла на 0,6%. Такие данные приводятся в отчете компании «Миэль-новостройки».

По данным компании, сейчас в области продается 2,77 млн кв. м жилья. Количество новых домов уменьшилось на 3,4% и составило 286 объектов (982 корпуса). Число предлагаемых к продаже квартир снизилось на 9,3%. Сейчас в Подмосковье продается 51 900 новых квартир.

За отчетный период рынок новостроек области пополнился 7 новыми проектами («Лыткарино хит», «Весна», «Томилино-2018», «Парк Апрель», «Отрадный», «Нижегородский» и «Химки – 2018»). Кроме новых проектов, в III квартале в продаже появилось 67 корпусов в уже реализуемых проектах. В это же время в «старой» Москве было выведено 10 новых проектов (не считая элитного сегмента). Таким образом, суммарный объем предложения «старой» Москвы (2,85 млн кв. м) впервые в истории рынка превысил предложение новостроек в области.

Средневзвешенная цена предложения на конец сентября составила 84 500 руб. за кв. м (снижение на 0,6%).

По словам генерального директора «Миэль-новостройки» Натальи Шаталиной, падение предложения в Московской области продолжается уже два года. По сравнению со II кварталом 2015 г. предложение новостроек сократилось почти на треть. Медленный темп роста цены при существенном падении объема предложения является следствием снижения спроса на подмосковную недвижимость в пользу активно растущего массового рынка столицы. На фоне оттока покупателей застройщики вынуждены ограничивать темпы прироста цен. «Если исходить из существующего предложения в новостройках и уровня спроса, то весь текущий объем в Подмосковье может быть продан всего за 8 месяцев», - говорит Шаталина

Политика
Новости

Путин запустил четыре ракеты на учениях ядерной триады

Ведомости
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Президент и верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин в четверг вечером принял участие в тренировке по управлению Стратегическими ядерными силами страны. Как сообщает пресс-служба Кремля, на этих учениях он осуществил запуск четырех баллистических ракет.

Целью учений была отработка взаимодействия ракетных войск стратегического назначения, атомных подводных лодок Северного и Тихоокеанского флотов, дальней авиации ВКС России.

Об учениях вечером в четверг рассказала пресс-служба Минобороны. В ходе тренировки самолеты дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, вылетев с базовых аэродромов «Украинка», «Энгельс» и «Шайковка», запустили крылатые ракеты по целям на полигонах «Кура» на Камчатке, «Пембой» в Коми и «Теректа» в Казахстане.

Боевой расчет РВСН с «Плесецка» запустил межконтинентальную ракету «Тополь» по цели на Камчатке.

АПЛ ТОФ выпустила две баллистические ракеты из Охотского моря по полигону «Чижа» в Архангельской области. Подводный корабль СФ из акватории Баренцева моря выпустил баллистическую ракету по полигону «Кура».

Задачи учений выполнены в полном объеме, все цели поражены успешно, заявило министерство. В пятницу оно обнародовало видеозапись учений.

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Политика
Новости

Судья Дедов не верит в приостановку участия России в ЕСПЧ

Ведомости
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Судья Страсбургского суда от России Дмитрий Дедов считает невероятным сценарий, который привел бы к «заморозке» членства России в ЕСПЧ. Он сказал это на конференции «Россия и ЕСПЧ: право быть услышанным». Судья уверен, что текущий конфликт себя исчерпал и должен быть так или иначе разрешен. По его словам, Совет Европы не заинтересован в исключении России, так как это повредило бы в первую очередь самим россиянам - они лишились бы гарантий соблюдения прав человека, которые обеспечивают международные соглашения в рамках СЕ.

23 октября зампред думского комитета по международным делам заявил, что Россия может заморозить членство в ЕСПЧ и сократить взносы в эту организацию. Он сказал это «РИА Новости», но предупредил, что еще рано говорить о сроках принятия такого решения. В тот же день о том, что Россия рассматривает возможность приостановки своего участие в ЕСПЧ и сокращения взносов в Совет Европы (СЕ), сообщили «Известия» со ссылкой на источники.

Россия не будет признавать легитимными решения ЕСПЧ, если в следующем году Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не вернет полномочия российской делегации, заявила 9 октября спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Выбор редактора
Стиль жизни
Новости

Forbes составил рейтинг российских художников

Forbes
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Журнал Forbes опубликовал рейтинг российских художников на основе аукционных продаж за последние два года и данных ярмарки современного искусства Cosmoscow-2017. Список возглавили Валерий Кошляков (объем продаж — 147 553 евро), Владимир Потапов (117 000 евро), Виталий Пушницкий и Семен Мотолянец (по 100 000 евро).

Также в первую десятку вошли Анна Желудь (70 000 евро), Кирилл Челушкин (42 000 евро), Айдан Салахова (39 902 евро), Владимир Дубосарский (36 000 евро), Сергей Братков (29 704 евро) и Алексей Каллима (28 000 евро).

Политика
Новости

Следователь попросил поместить Софью Апфельбаум под домашний арест

ТАСС/Ведомости
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Следствие попросило Басманный суд отправить под домашний арест директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум. Как сообщает ТАСС, это заявила пресс-секретарь суда Юнона Царева. 26 октября директор РАМТ была задержана и ей предъявили обвинение в мошенничестве. Она стала фигурантом дела о хищении бюджетных средств, выделенных на театральный проект «Платформа» режиссеру Кириллу Серебренникову.

Обвинения касаются периода, когда Апфельбаум возглавляла департамент господдержки искусства и народного творчества Минкультуры. По версии следствия, Апфельбаум, вступив в сговор с режиссером, в 2011-2014 гг. от имени Минкультуры России подписывала с «Седьмой студией» «соглашения о предоставлении государственных субсидий в сумме свыше 214 млн руб. и обеспечивала последующее согласование поступавшей по итогам их исполнения отчетной документации, содержавшей завышенные сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий, чем способствовала хищению Серебренниковым и иными лицами бюджетных денежных средств в размере не менее 68 млн руб.».

Свою вину Апфельбаум не признает, сообщали ранее источники ТАСС. Художественный руководитель РАМТ Алексей Бородин от имени коллектива выразил уверенность в том, что обвинения в адрес директора беспочвенны. По его словам, в театре шокированы, возмущены и озабочены происходящим и ждут Апельбаум на работе в ближайшее время.

Выбор редактора
Недвижимость
Новости

В Москве построят 2,7 млн «квадратов» бюджетного жилья за три года

Интерфакс/Ведомости
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В ближайшие три года за счет средств городского бюджета в столице планируется построить около 2,7 млн. кв. м жилья, сообщил в интервью «Интерфакс-недвижимость» руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

По его словам, с начала этого года построено 12 жилых домов общей площадью 216 300 кв. м. Но уже начиная с этого года строительство жилья будет финансироваться как из средств АИП, так и за счет субсидий из городского бюджета, которые предоставят Фонду содействия реновации жилья.

Всего в 2010-2016 гг. за счет бюджета введено в эксплуатацию 307 жилых домов общей площадью более 5,4 млн. кв. м.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявлял, что в ближайшие годы объемы бюджетного строительства будут расти.

«Уже в следующем году мы планируем сдать до 700 000 "квадратов" жилья, а уже начиная с 2019 г. в столице будет сдаваться не менее 1 млн кв. м городского жилья», — отметил заммэра.

Технологии
Новости

Капитализация Microsoft выросла до рекордной

Интерфакс / Ведомости
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Чистая прибыль и выручка Microsoft Corp. в I квартале 2018 финансового года превзошли прогнозы. Акции компании в ходе предварительных торгов в пятницу подскочили на 4,6% до рекордной отметки в $82,34 за акцию. С начала года капитализация компании выросла на 27% до $606,66 млрд.

По капитализации Microsoft занимает третье место среди компаний, акции которых входят в расчет фондового индекса Standard & Poor's 500. На первом месте Apple ($800 млрд), на втором Alphabet Inc. (около $690 млрд).

Чистая прибыль компании в июле-сентябре составила $6,58 млрд против $5,67 млрд за аналогичный период предыдущего фингода. Выручка Microsoft Corp. увеличилась на 12% до $24,54 млрд. Аналитики прогнозировали выручку на уровне $23,56 млрд.

За минувший квартал Microsoft вернула акционерам $4,8 млрд в виде дивидендов и за счет выкупа собственных акций, сообщается в отчетности компании. Размер дивидендов был увеличен на 8% до $0,42 на акцию.

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