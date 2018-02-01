«Домодедово» привязало арендную плату для магазинов Duty Free к их выручке
Аэропорт «Домодедово» ввел новый механизм арендной платы для Duty Free. Теперь арендная ставка зависит от выручки магазинов, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя аэропорта.
«Такая модель расчета позволяет полноценно реализовать концессионную схему, которая предполагает активное участие в формировании выручки», - пояснил он. По его словам, раньше подход основывался «на тарифе с квадратного метра с последующей корректировкой на пассажиропоток конкретной зоны». Такой подход не соответствует международной практике.
Как отметил представитель аэропорта, существенных колебаний арендной ставки не ожидается.
Выручка «Домодедово» от услуги по аренде за 9 месяцев 2017 г. оценивается на уровне 4 млрд руб. Общий объем выручки за отчетный период составил 31 млрд руб.