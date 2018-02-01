«Домодедово» привязало арендную плату для магазинов Duty Free к их выручке

Политика

Новости

Пентагон отказался прекратить полеты военных самолетов над Черным морем

Представитель Комитета начальников штабов ВС США Кеннет Маккензи заявил о том, что американские военные самолеты продолжат летать в международном воздушном пространстве у берегов России.

«Мы летаем над Черным морем, а Черное море – это международное воздушное пространство. У нас есть право летать там, и эти полеты будут продолжены», – сказал он на брифинге.

Маккензи считает, что произошедший в понедельник перехват американского самолета-разведчика российским истребителем Су-27 был «небезопасным», так как российский самолет допустил опасное сближение.

В понедельник Су-27 на протяжении нескольких часов сопровождал над Черным морем американский самолет-разведчик EP-3 Aries, не давая американскому воздушному судну приблизиться к границе страны.

Минобороны России отрицает, что маневры Су-27 были опасными. В министерстве ранее предложили США исключить подобные полеты возле российских границ.