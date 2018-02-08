Бизнес

Новости

На крупнейшего владельца такси в Москве подан иск о банкротстве

Госкомпания «ВЭБ-лизинг» подала в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве ООО «Асап ТК», следует из картотеки. «Асап» - крупнейший оператор такси в Москве (бренды Nexi и Grandee) с парком около 3000 автомобилей, работающий также с агрегаторами такси «Яндекс.Такси» и Gett.

По данным «Медузы» , к компании уже были иски от Gett (190 млн руб.) и «Яндекс.Такси» (57 млн руб.). Крупные суммы исков объясняются тем, что некоторые агрегаторы могли кредитовать приобретение «Асап» новых автомобилей, написало издание. Однако пресс-служба «Яндекс.Такси» подчеркнула, что никакого кредитования покупок автомобилей не было - речь идет только об авансе за рекламные услуги. На клиентах проблемы «Асап» не сказались, подчеркнули представители компаний, - его место заняли автомобили других операторов.

Собеседник издания в одной из компаний такси рассказал, что из-за долгов «Асап» пострадали водители: некоторым из них не выплатили зарплату за несколько недель.

Ранее РБК сообщала, что владелец «Асап» - офшорная компания, зарегистрированная на Сейшельских островах.