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РБК узнал о просьбе «Росатома» выделить 1 трлн рублей по программе модернизации энергетики

«Росатом» попросил правительство о выделении 1 трлн руб. на строительство реакторов в рамках программы модернизации энергетики. Вся ее стоимость оценивается в 1,5 трлн руб. Соответствующее предложение было озвучено 12 февраля на совещании у вице-премьера Аркадия Дворковича. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей «Росатома» и четырех собеседников, близких к участникам совещания.

Речь идет о строительстве трех реакторов ВВЭР-1200 (двух на Курской АЭС и одного на Смоленской АЭС), а также о реакторе на быстрых нейтронах (такой сейчас строится на Белоярской АЭС). Как уточнил один из собеседников, «Росатом» предложил компенсировать затраты на строительство первых трех. В госкорпорации суть предложений не уточнили.

Предправления «Роснано» Анатолий Чубайс предложил строить больше зеленых энергоблоков, рассказали три собеседника издания. Ранее госкомпания выступала за продление программы поддержки зеленой энергетики до 2035 г. и расширения ее еще до 20 ГВт. Чубайс заявлял в «Ведомостях», что на это может потребоваться 2 трлн руб. Собеседники РБК отмечают, что на совещании речь шла о 1,5 трлн.

Дворкович поручил Минэнерго проанализировать и учесть инициативы компаний, чтобы цена на электроэнергию росла не выше инфляции, пояснили собеседники издания.