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Crispian получила предложение от «Интерроса» о выкупе пакета в «Норникеле» по $23,4 за ADR

Crispian Investments Limited Романа Абрамовича и Александра Абрамова получила предложение от одной из структур «Интерроса» – Bonico Holdings Co. Ltd о покупке 6,313 млн акций Crispian в «Норильском никеле» по $234 за акцию и $23,4 за ADR, говорится в сообщении UC Rusal. Компания сообщила о получении письма от Crispian с соответствующей информацией.

В письме Crispian также предложила предоставить UC Rusal и другой структуре «Интерроса» – Whiteleave Holdings – «право первого отказа» от покупки.

UC Rusal считает уведомление Crispian недействительным и не наносящим ущерба правам компании.

На прошлой неделе Whiteleave Holdings предложила Crispian Investments купить ее долю в «Норникеле». Возможной сделкой недовольна UC Rusal , которая попросила Высокий суд Лондона заблокировать сделку Crispian Investments и Whiteleave Holdings. По данным на конец 2016 г., у Crispian было 4,2%, а всего у структур Абрамовича и Абрамова – 6,3%.