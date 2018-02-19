Evraz поставит РЖД рельсы на 112 млрд рублей

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Федерация керлинга попросила СК расследовать появление допинга в пробе Крушельницкого

Федерация керлинга России (ФКР) написала в Следственный комитет (СК) заявление, в котором просит расследовать появление допинга в пробе российского спортсмена Александра Крушельницкого. Об этом заявил первый вице-президент ФКР Андрей Созин, передает ТАСС.

Крушельницкий соблюдает антидопинговые правила, рассказал в интервью «Советскому спорту» президент ФКР Дмитрий Свищев. По его словам, речь может идти только о внешнем вмешательстве: «Очевидно, что кто-то подсыпал, подлил ему мельдоний». Свищев подчеркивает, что спортсмен в последнее время сдал 11 допинг-тестов, которые были отрицательными.

Ранее МОК сообщил, что заподозрил в нарушении антидопинговых правил российского спортсмена. Его имя не раскрывалось. Позже антидопинговое подразделение Спортивного арбитражного суда (CAS) подтвердило, что открыло дело в отношении россиянина Александра Крушельницкого. По данным газеты «Спорт-экспресс», в его пробе обнаружены следы мельдония. При этом МОК уточнил, что если проба «Б» россиянина будет отрицательной, то не исключено, что могла быть допущена ошибка.

Официальные результаты допинг-пробы «Б» будут известны ко вторнику, 20 февраля. Однако издания «Спорт-Экспресс» и Championat.com сообщали, что проба положительная.

Тренер спортсмена Дмитрий Мельников отмечал, что ему ничего не известно о подозрениях МОКа. Сам спортсмен заявил, что ничего не знает о следах мельдония в его пробе. Крушельницкий завоевал вместе с Анастасией Брызгаловой бронзовую медаль в дабл-миксте. Это первая российская медаль в керлинге на Олимпиаде-2018.

В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил дождаться результатов вскрытия пробы «Б» Крушельницкого и «какого-то расследования», которое должно быть в данном случае. По его словам, пока Международный олимпийский комитет (МОК) ведет себя достаточно корректно.

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