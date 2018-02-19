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Власти Украины запретили поставку двигателей для Ан-148 в Россию

Власти Украины запретили поставлять в Россию двигатели Д-436 для гражданских самолетов, рассказал замминистра промышленности России Олег Бочаров во время круглого стола в Госдуме в понедельник. «К сожалению, власти Украины запретили поставлять 436-й двигатель для гражданских целей», – процитировал Бочарова ТАСС.

Двигатели Д-436 выпускает украинское предприятие «Мотор сич». В России они устанавливаются на самолеты Ан-148 и на самолеты-амфибии Бе-200. Как альтернативный двигатель для Ан-148 предлагался российско-французский SaM-146 (устанавливается на Sukhoi Superjet), однако с этим двигателем самолет не сертифицирован. Без согласия украинской стороны (ОКБ «Антонов») ремоторизация самолета невозможна.

В 2014 г. Украина прекратила экспорт в Россию товаров военного и двойного назначения. В 2017 г. в «Мотор сич» подчеркивали, что не поставляют двигатели АИ-222 для российской военной авиатехники. Поставки двигателей для учебно-боевых самолетов Як-130 были прекращены еще в июне 2014 г., сообщали агентству «Интерфакс-Украина» в руководстве предприятия.

«Мотор сич» – один из крупнейших в мире производителей двигателей для авиационной техники и промышленных газотурбинных установок.