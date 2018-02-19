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Погранслужба Украины сообщила о возобновлении пропуска грузовиков в Россию

Государственная погранслужба Украины сегодня сообщила о начале пропуска грузовиков через границу в Россию на погранпереходе «Гоптовка» - «Нехотеевка». По информации украинских пограничников, российская сторона «оповестила о восстановлении оборудования для досмотра грузов, которое вышло из строя накануне».

Пропуск грузовиков через «Нехотеевку» - крупнейший пункт пропуска между Украиной и Россией на трассе E105 Белгород - Харьков - был остановлен 17 февраля. По данным СМИ, в сторону России на украинской стороне скопилось до 150 тяжелых грузовиков. Из-за перераспределения транспортных потоков затруднения при проходе границы грузовиками наблюдается в пунктах пропуска «Бачевск» и «Катериновка» в Сумской области.

«Надеемся, что запуск трафика на этом участке позволит до конца дня разгрузить как это направление, так и другие направления для грузового транспорта», – заявил в понедельник представитель госпогранслужбы Украины Олег Слободян. Пограничники советуют транспортникам до 20 февраля воздержаться от поездок грузовиков в Россию, чтобы дать возможность пересечь границу уже накопившимся.