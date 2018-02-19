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«Магнит» может выкупить с биржи собственные акции на $200 млн

Один из крупнейших российских ритейлеров – «Магнит» может выкупить с биржи собственные акции на $200 млн. Об этом заявил гендиректор компании Хачатур Помбухчан на телеконференции с инвесторами, передает ТАСС.

По словам Помбухчана, размер программы утвердит совет директоров. «Мое предложение – может быть, что-то около $200 млн. Может быть, меньше или немного больше», – сказал он.

GDR на LSE – $17,47, исходя из этой цены на $200 млн можно купить 2 289 639 акций (2,42% уставного капитала). Акция на Московской бирже – 4301 руб., по текущему курсу доллара на $200 млн можно купить 2 625 706 акций (2,78% УК).

«Магнит» уже сообщал, что планирует рассмотреть возможность реализации плана обратного выкупа акций в 2018 г. Выкупленные акции могут быть использованы для долгосрочного стимулирования менеджмента «Магнита».

Ранее стало известно, что ВТБ приобретет более 29% «Магнита» у его основателя Сергея Галицкого за 138 млрд руб. Он также покинул пост гендиректора компании и перестал быть членом правления ритейлера. Однако у Галицкого осталось 3% компании.

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